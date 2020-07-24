Один стартап выдавал команду бухгалтеров за искуственный интеллект

Бухгалтеров уже не первый год пугают тем, что их заменят роботы. Пока это фантазии, хотя некоторые стартапы заявляют уже о том, что искусственный интеллект готов полностью вытеснить человека из этой профессии. Но оказалось, что это липа. Интересная статья по этому поводу опубликована на сайте Forbs.

Американский стартап ScaleFactor шесть лет успешно уверял клиентов из малого бизнеса, что разработанная им программа может полностью взять на себя их финансы. Именитые инвесторы успели вложить в сервис $100 млн, пока не обнаружили, что все расчеты на самом деле ведет не искусственный интеллект, а делают вручную обычные бухгалтеры.

За небольшую часть привычной платы сервис ScaleFactor обещал позаботиться о ведении отчетности, оформлении счетов и выплате налогов. Однако клиенты вскоре пожалели о своем решении воспользоваться сервисом: они не получили того, за что заплатили. Бывшие сотрудники ScaleFactor рассказывают, что финансовые документы оформлялись не автоматически специализированной программой, а вручную десятками бухгалтеров в штаб-квартире ScaleFactor в техасском Остине или в офисе аутсорсинговой компании на Филиппинах. Некоторые клиенты утверждают, что получали отчетность со множеством ошибок и им пришлось все же нанимать бухгалтеров или разбираться с документами самостоятельно.

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В результате оказалось, что никакой программы нет вовсе. Во время финансово-юридической экспертизы один из потенциальных инвесторов обнаружил, что в компании есть специальная команда, которая, как его заверяли сотрудники, выполняет функции «менеджеров по работе с клиентами». Однако при дальнейшем наведении справок выяснилось, что они были бухгалтерами. «Хоть программное обеспечение и выглядело автоматизированным, на самом деле операции производились всеми этими людьми по другую сторону экрана», — рассказал инвестор.

Подробности в статье Forbs Как разрушился стартап, годами выдававший армию бухгалтеров за искусственный интеллект.