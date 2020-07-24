Прибыль с продажи алкоголя и табака предлагают обложить дополнительным 30% налогом

Султан Хамзаев, глава «Трезвой России», призывает правительство обложить дополнительным налогом прибыль с реализации алкогольной и табачной продукции. На развитие здравоохранения.

По оценкам «Трезвой России», общие экономические потери, которые возникают из-за злоупотребления алкоголем и табаком, составляют до 5% ВВП, подчеркнул общественник.

«В связи с этим просим вас рассмотреть возможность введения целевого сбора в размере 30%, который компании — предприятия розничной торговли и общепита будут перечислять на развитие системы здравоохранения в региональные бюджеты с прибыли, полученной от реализации алкогольной и табачной продукции после уплаты всех предусмотренных налогов», — сказано в тексте обращения.

При этом он считает, что цена для конечного потребителя не должна сильно измениться.

«Цена при использовании механизмов регулирования не должна вырасти для покупателей больше чем на 10%», — отметил он.

Если этот налог введут, цена так или иначе изменится.

По материалам «RT».