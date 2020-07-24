Предлагают ввести новый налог. Теперь на роботов

В России предлагают ввести налог на роботов. С таким предложением в Минфин обратился Институт прогрессивного образования.

Из-за того, чо искусственный интеллект активно заменяет живых людей во многих профессиях, эксперты считают, что в ближайшие 15 лет без работы останутся около 20 млн. россиян. При этом, труд роботов не оплачивается, не платятся налоги, взносы, и на этом государство теряет поступления в бюджет.

Суть идеи в том, чтобы взимать сопоставимый по размеру с НДФЛ новый налог, и собирать его в созданный для этого Фонд переподготовки уязвимых профессий.

«Мы предлагаем ввести сбор, сопоставимый с 13% НДФЛ со средней заработной платы определенной профессии, но установить точный размер отчислений можно будет только после всеохватывающей общественной дискуссии», — рассказала Анна Маркс, директор Института прогрессивного образования.

Инициативу поддержали в комитете по бюджету и налогам ГД, в Общественной палате РФ и «Деловой России».

Правда, «принимать решения о налогах на роботов можно только тогда, когда хотя бы одна отрасль в стране будет полностью или частично автоматизирована», — высказал мнение гендиректор Kravt Invest Валерий Кравцун. «Сейчас массового внедрения роботизированных технологий в бизнесе пока нет», — считает он.

По материалам «Известий».