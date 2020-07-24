Не забудьте отправить декларацию по НДС. Срок истекает 27 июля

В понедельник, 27 июля, истекает срок сдачи декларации по НДС. Об этом напоминают налоговики Мурманской области.

Срок перенесен с 25 июля на 27, потому что 25 суббота и выходной день.

Налоговую декларацию по НДС обязаны сдавать организации и предприниматели, которые являются плательщиками НДС, налоговыми агентами по НДС (п. 5 ст. 174 и пп. 1 п. 5 ст. 173 НК РФ).

Кроме того, отчитываться по НДС должны организации и предприниматели, которые применяют УСН или ЕНВД, но выставляют покупателям счета-фактуры с выделенным НДС.

Помимо российских налогоплательщиков, отчитываться по НДС должны иностранные организации, которые оказывают в России электронные услуги, или их налоговые агенты (п. 8 ст. 174.2 НК РФ).

Налоговая декларация по НДС представляется только в электронном виде. Исключение — организации и ИП на спецрежимах, являющиеся налоговыми агентами. Форма и порядок заполнения декларации утверждены приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ с учетом изменений, внесенных приказом ФНС России от 28.12.2018 № СА-7-3/853@.