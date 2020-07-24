Старшеклассники смогут стать самозанятыми уже в этом году

Минэкономразвития разрабатывает законопроект, по которому стать самозанятым плательщиком НПД можно будет не с 18 лет, как сейчас, а с 16 лет.

Об этом рассказала замдиректора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства министерства Олеся Тетерина.

Такое право получат ученики 10-11 классов в возрасте 16-17 лет, которые захотят попробовать свои силы в бизнесе, пишет «Российская газета».

Эта мера может заработать до конца 2020 года. Ее ключевая задача — поддержка молодежного предпринимательства.

Напомним, с таким предложением выступил Президент Владимир Путин. Он отмети, что этим правом смогут воспользоваться около 3 миллионов граждан. При этом такие начинающие предприниматели также получат дополнительные налоговые льготы, а именно налоговый капитал в размере одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налога.