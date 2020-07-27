Маски и перчатки для работников можно купить за счет ФСС

На 2020 год расширен перечень предупредительных мер, расходы на которые работодатель может возместить за счет сумм страховых взносов в ФСС.

Соответствующий приказ Минтруда от 23.06.2020 № 365н зарегистрирован в Минюсте 24 июля.

Размер компенсации составит до 20 % страховых отчислений организации 2019 год.

В обновленный перечень вошли следующие мероприятия:

— приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания, лицевых щитков, бахил, противочумных костюмов, одноразовых халатов; — приобретение дезинфицирующих кожных антисептиков для обработки рук работников и дозирующих устройств для обработки рук указанными антисептиками; — приобретение устройств и дезинфицирующих средств для комплексной обработки транспортных средств, транспортной упаковки материалов, оборудования, продуктов, служебных помещений, контактных поверхностей, рециркуляторов воздуха; —приобретение устройств для контроля температуры тела работника; — проведение лабораторного обследования работников на COVID-19.

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Срок подачи заявления о финансовом обеспечении предупредительных мер в ФСС продлен

Отметим, ежегодно ФСС возмещает работодателям свыше 14 млрд рублей на обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости сотрудников. Эти средства могут быть направлены на проведение специальной оценки условий труда, санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами, приобретение аптечек для оказания первой помощи и т. д.