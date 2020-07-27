Выплаты из грантов по договорам ГПХ не облагаются НДФЛ, но облагаются взносами

Организация — победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов выплачивает из сумм гранта вознаграждения по договору ГПХ физлицу.

Что с НДФЛ и страховыми взносами? Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме № БС-4-11/11530@ от 16.07.2020.

Согласно пункту 6 статьи 217 НК освобождаются от НДФЛ суммы, получаемые налогоплательщиками в виде грантов (безвозмездной помощи), предоставленных для поддержки науки и образования, культуры и искусства международными, иностранными или российскими организациями по перечням таких организаций, утверждаемым Правительством РФ.

Федеральное агентство по делам молодежи (в части грантов, предоставляемых по итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов, а также конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа) включено в Перечень российских организаций, утвержденный постановлением Правительства от 15.07.2009 № 602.

В этой связи гранты, выплаченные этой организацией, не подлежат обложению НДФЛ.

Доходы за оказанные услуги, полученные по договору ГПХ физлицами, не являющимися грантополучателями, подлежат обложению НДФЛ в общеустановленном порядке.

Что касается страховых взносов, то если Победитель конкурса производит выплаты физлицам, которые состоят с ним в трудовых отношениях или заключили с ним договоры ГПХ, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг, то суммы таких выплат подлежат обложению страховыми взносами независимо от источника их финансирования.