Записывайтесь на бесплатный курс про управленческий учет

Представляем бесплатный онлайн-курс по внедрению управленческого учета. Подходит для любого бизнеса.

Сейчас, в коронакризис компании либо пока выжидают, либо уже не откроются, либо копят деньги на новые требования Роспотребнадзора.

В прошлом году, который кризисным не был, закрылись 667900 различных предприятий. Несложно представить, сколько их будет в этом году.

Причем, проблема порой не в кризисе, не в коронавирусе, и не в санкциях. Порой проблема в том, что люди не ведут управленческий учет.

Управленческий учет — это основанный на цифрах анализ эффективности бизнеса. Он позволяет учитывать все средства, затраты, экономии в бизнесе, а не только те, которые сдаются в бухотчетности для государства. Он позволяет понять, стоит ли вообще этим бизнесом заниматься, или проще все продать, закрыть бизнес, а деньги положить, к примеру, на депозит. И зарабатывать больше. Либо, посчитать, стоит ли труд работников производимой ими отдачи. Не сочиняет ли сказки для вас отдел продаж или закупок.

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Из-за чего закрываются компании?

Коронакризис, санкции, падение рубля — это конечно предпосылки. Но отнюдь не причины, и даже не повод закрытия бизнеса. Автор курса Ольга Головина выявила следующие причины закрытия компаний:

Кассовый разрыв . Этот тот неловкий момент, когда настала пора исполнять обязательства по оплате, а денег в кассе по какой-то причине нет. Примерно 25% предприятий малого и среднего бизнеса закрываются из-за этого. К примеру, в феврале компания заключила выгодный контракт с Китаем на поставку техники. В марте доллар резко прыгнул вверх, из-за этого компания оказалась неспособна платить. Пожалуйста, кассовый разрыв. Доллар, кстати, до сих пор на отметкее 70-72 рубля топчется.

. Этот тот неловкий момент, когда настала пора исполнять обязательства по оплате, а денег в кассе по какой-то причине нет. Примерно 25% предприятий малого и среднего бизнеса закрываются из-за этого. К примеру, в феврале компания заключила выгодный контракт с Китаем на поставку техники. В марте доллар резко прыгнул вверх, из-за этого компания оказалась неспособна платить. Пожалуйста, кассовый разрыв. Доллар, кстати, до сих пор на отметкее 70-72 рубля топчется. Отсутствие управленческого учета. Либо, он веденся непостоянно. Иными словами, владелец бизнеса не згнает, сколько он зарабатывает, куда тратятся деньги, какая отдача бизнеса. Бывает и такое, что бизнес — это просто «работа ради работы». Стоит оно того?

Либо, он веденся непостоянно. Иными словами, владелец бизнеса не згнает, сколько он зарабатывает, куда тратятся деньги, какая отдача бизнеса. Бывает и такое, что бизнес — это просто «работа ради работы». Стоит оно того? «Розовые очки» . Отсутствие планирования рисков. «Ну зачем мне планировать, в нашей стране никогда не знаешь, что произойдет». Вот к таким моментам и нужно быть готовым. Как к скачку доллара из примера первого пункта.

. Отсутствие планирования рисков. «Ну зачем мне планировать, в нашей стране никогда не знаешь, что произойдет». Вот к таким моментам и нужно быть готовым. Как к скачку доллара из примера первого пункта. «Латание дыр» при помощи кредитов. Все равно, что латать правую штанину заплаткой с левой штанины. Любой кредит нужно тщательно взвешивать и просчитывать, его ведь своими деньгами отдавать.