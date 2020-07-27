Показали разницу в зарплатах между Москвой и другими регионами

Охранники в среднем могут получать в Москве 48 тысяч рублей, в Брянске — 44 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге, Ярославле и Уфе их зарплаты превышают 30 тысяч рублей.

Тройку самых высоких предложений для учителей составляют Подмосковье (69 тысяч рублей), Омск (59 тысяч) и Москва (48 тысяч). В Крыму педагогам в среднем предлагают 34 тысячи рублей, в Тюмени и Нижнем Новгороде — около 28 тысяч.

А вот в Екатеринбурге средняя ставка для педагога составила 24 тысячи рублей. В среднем больше денег, чем в регионах, в Москве предлагают и продавцам — около 45 тысяч рублей. В регионах наиболее высокие зарплаты доступны им в Ростове-на-Дону — 35 тысяч рублей, Санкт-Петербурге — 34 тысячи, и Самаре — 33 тысячи.

📌 Реклама Отключить

Наименьшее среднее предложение зафиксировали в Нижнем Новгороде — 22 тысячи рублей.