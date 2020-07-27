Показали разницу в зарплатах между Москвой и другими регионами

Ха-ха-ха. А если еще бух на своей машине в офис едет, то офо...
Лизинговые операции, разница в учетах ОС до 100 т.р., расход...
> Какая вольная интерпретацияНу, хотя-бы, верная. А не ка...
Это вы начали тему того, что бухгалтер не хочет вникать)) И ...
> чтобы быть всегда на связи,Для этого айфун не нужен.
Плавно перешли в обсуждение #тыжбухгалтер 😄
Я утрировала) Но на моем опыте любые излишние усложнения (ос...
Бухгалтеры, особенно, когда 5 в одном, и так много куда вник...
Это не идеальный мир, а фантазии людей, далеких от учёта и а...
В идеальном мире весь учет делается роботами и приложениями,...
а ничего, что эти мамашки тратят ВСЮ свою зарплату на детей,...
ИП - это наглядный пример того, что расчет зарплаты вполне м...
Мы разве про ИП? Вы написали категорично, что данные бухучет...
Мне кажется не нужны никакие спец карты и прочее. Я за натур...
Командировка внутри населенного пункта, да еще продолжительн...
Вне бухучета вообще существует все сущее. ))
Какая вольная интерпретация поговорки)))
Вот пусть сами и голосуют...
Может быть просто нужен утвержденный регламент по аналитике,...
Вот и мне очень жаль, что в России бухгалтерский учёт - дитя...
Как раз ПБУ 18/02 потому и появилось, что разниц между БУ и ...
В идеальном мире складской и бухгалтерский учет интегрирован...
Командировка продолжительностью 1 день, без оплаты суточных....
Расчет зарплаты вполне себе существует и вне бухучёта - вы э...
В случае если наследства нет, тогда деньги остаются у работо...
У нас "встречка" (проверяют контрагента на ОСНО) м...
хорошо написано, но страшно работать
Чушь какая) Может ещё отдельное министерство под это дело со...
Тема раскрыта не до конца. Все очень мутно и с достаточно се...
Нона, про центр занятости они как-то не подумали еще...А что...
Что же они все курят? Скоро выход в туалет будет регламентир...
Чего только не предложишь перед выборами.
Помечтать всегда приятно.
Ну так правда не так красочно описывается. Читать не интерес...
Наконец-то прочитала что-то сходное с моими собственными мыс...