Ценообразование в бухгалтерских услугах. Расписать клиенту каждую мелочь, или просто назвать цену за всё?

Извечный вопрос для бухгалтера — сколько брать за работу. И каким образом назначать цену — расписать каждую операцию, или сразу за все?

Выясняют в «Красном уголке бухгалтера».

«Вопрос: если появляется у вас на горизонте новый клиент ООО. Вы просто объявляете „ценник“ за обслуживание? Или „расписываете“ что-почём?».

Вполне резонный вопрос о ценообразовании бухгалтерских услуг. Правда, однозначный ответ на него дать сложно. Что и пишут в комментариях:

«Все клиенты разные. Кому-то и расчет нужен...».

И дальше поясняет:

«Расчет — это по суммам за каждый „чих“- к примеру сформировать и отправить отчет СЗВ-М... Сформировать и отправить Декларации по Прибыли и НДС... И еще — хотят 1 „присутственный“ день в неделю — в офисе».

Кто-то сразу дает клиенту несколько вариантов:

«Я сразу предлагаю предлагаю три варианта по цене и рассказываю, что в них входит. Соответственно все, что выходит за эти пределы, оплачивается по отдельным тарифам».

Или:

«Мы делаем предложение в 2-4 вариантах, разные по наполняемости и по цене».

Вот еще мнение:

"Есть «сторонние» затраты: Контур, 1С «Контрагент», покупка/облако 1С и ее обслуживание. Это я расписываю. Про остальное — говорю, что такой объем стоит вот столько. Если будут изменения — увеличение/уменьшение объема, то цена пересматривается. Пару раз делала скидку, от начальной цены, на месяц-два, когда видела, что объем работы меньше, чем предполагалось (в основном свежие фирмы)".

Или вот:

«Я конкретно называю цену за тот объем работы который на данный момент озвучивает клиент. Без всяких там „если будет больше или меньше“. Впоследствии, если больше, то озвучиваю стоимость. Если меньше, то только если сам попросит. А я ещё и подумаю».

Вот такие способы. Коллеги, присоединяйтесь! Расскажите, как цену формируете вы?