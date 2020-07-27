Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми и пожилых

Мишустин подписал постановление, предоставляющее женщинам с детьми до 3 лет и пожилым людям дополнительные возможности по трудоустройству.

Речь идет о переквалификации после выхода из декрета или выхода на пенсию. однако ранее региональные госслужбы занятости не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организаторам подобных курсов.

«Мы устраняем этот правовой пробел, теперь службы занятости в регионах смогут напрямую заключать соглашения о выделении субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям, которые ведут программы обучения и переквалификации в рамках национального проекта «Демография», — отметил он.

Всего с 2020 по 2024 год из федерального бюджета субъектам выделят по два миллиарда рублей на такие образовательные программы для матерей в декрете.

Правда, на сайте Правительства данного постановления пока нет.

По материалам «РИА Новости».