Москвичи сэкономят 4 млрд. на имущественном налоге. Благодаря налоговым послаблениям

В этом году Правительство Москвы не будет проводить кадастровую оценку жилой и коммерческой недвижимости, и для расчета размеров налога на недвижимость по-прежнему будет применяться кадастровая стоимость 2018 года.

Об этом сегодня сообщается на сайте столичного мэра.

Сергей Собянин объяснил, почему принято такое решение:

Закон позволяет проводить кадастровую оценку с периодичностью от 2 до 5 лет, но — ВНИМАНИЕ! — по состоянию на 1 января. То есть в кадастровой оценке 2020 г. невозможно учесть влияние пандемии COVID-19, о которой 1 января еще никто и не слышал. Предварительные расчеты показали, что по результатам оценки 2020 г. кадастровая стоимость недви­жимости должна была увеличиться примерно на 3%. Но это — в среднем, а в некоторых районах и на отдельные виды недвижимости рост мог бы быть и гораздо больше. Вместе с ростом кадастровой стоимости — выросли бы и налоги на квартиры, дачи, офисы, магазины и прочую недвижимость, которые граждане и бизнес должны уплатить за 2021 г. Но всем же понятно, что кадастровая оценка на 1 января 2020 г. не имеет ничего общего с реальной ситуацией на «пост-ковидном» рынке недвижимости. Мы вообще пока не знаем, как стоимость недвижимости отреагирует на пандемию. И уж точно ни у кого сейчас нет лишних денег, чтобы платить выросший налог.

По расчетам, для владельцев обычных квартир и дачных домов экономия по налогу на имущество составит от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей.

Бизнес сэкономит более значительные суммы — от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.