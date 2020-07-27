Обещают новую версию портала госуслуг, способную обрабатывать 100 млн запросов в сутки

Глава «Ростелекома» анонсировал новую верию портала госуслуг, которая появится в этом году. Она позволит обрабатывать 100 млн запросов в сутки.

Об этом Михаил Осеевский рассказал во время выступления на заседании в ЦИК.

«Идет активная работа по созданию новой версии портала госуслуг. Поставлена задача увеличить его производительность до 100 млн запросов в сутки. Фактически каждый взрослый житель нашей страны сможет коммуницировать с государством по тем или иным вопросам. Мы рассчитываем, что уже в этом году в основном, под руководством Минкомсвязи и правительства в целом, эта новая версия будет создана и заработает», — сказал он.

На «Клерке» 12 мая писали о висящих «Госуслугах», когда вся страна пыталась оформить обещанные президентом выплаты на детей.

По материалам «ТАСС».