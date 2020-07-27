Такси-беспилотники, телемедицина и отели без персонала. Выбраны проекты для «регуляторных песочниц»

В Минэкономразвития начали готовить первые проекты для «регуляторных песочниц», закон о которых приняла Госдума 22 июля.
Они были отобраны по результатам работы с российскими высокотехнологичными компаниями, включая МТС, «Яндекс» и «Медси», а также Фондом перспективных исследований, Национальной базой медицинских знаний и Ассоциацией больших данных (АБД), пишет «Коммерсантъ».
В число первых проектов в рамках экспериментальных режимов по плану Минэкономики войдут
- создание роботизированных гостиниц,
- запуск грузовых перевозок дронами,
- коммерческое использование беспилотных автомобилей, включая такси,
- дистанционное заключение договоров на услуги связи,
- услуга «Голосовой антифрод» для защиты абонентов от мошенников,
- сервис для малого и микробизнеса по подбору оптимальных сфер деятельности,
- внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в медицине и телемедицинских технологий.
Один из основных проектов — «Умный отель», в рамках которого предлагается автоматизировать бронирование, заселение, регистрацию и обслуживание гостей с использованием технологий интернета вещей, виртуальной реальности, ИИ, машинного обучения и машинного зрения (удаленной идентификации лиц).
Однако представители гостиничного бизнеса предупреждают о том, что отели без персонала не могут работать в нашей стране ввиду множества нормативных актов, в том числе закона о ККТ. Кроме того, в таких отелях не заинтересован как бизнес, так и гости.