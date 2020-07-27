Такси-беспилотники, телемедицина и отели без персонала. Выбраны проекты для «регуляторных песочниц»

В Минэкономразвития начали готовить первые проекты для «регуляторных песочниц», закон о которых приняла Госдума 22 июля.

Они были отобраны по результатам работы с российскими высокотехнологичными компаниями, включая МТС, «Яндекс» и «Медси», а также Фондом перспективных исследований, Национальной базой медицинских знаний и Ассоциацией больших данных (АБД), пишет «Коммерсантъ».

В число первых проектов в рамках экспериментальных режимов по плану Минэкономики войдут

создание роботизированных гостиниц,

запуск грузовых перевозок дронами,

коммерческое использование беспилотных автомобилей, включая такси,

дистанционное заключение договоров на услуги связи,

услуга «Голосовой антифрод» для защиты абонентов от мошенников,

сервис для малого и микробизнеса по подбору оптимальных сфер деятельности,

внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в медицине и телемедицинских технологий.

Один из основных проектов — «Умный отель», в рамках которого предлагается автоматизировать бронирование, заселение, регистрацию и обслуживание гостей с использованием технологий интернета вещей, виртуальной реальности, ИИ, машинного обучения и машинного зрения (удаленной идентификации лиц).

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Однако представители гостиничного бизнеса предупреждают о том, что отели без персонала не могут работать в нашей стране ввиду множества нормативных актов, в том числе закона о ККТ. Кроме того, в таких отелях не заинтересован как бизнес, так и гости.