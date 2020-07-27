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Такси-беспилотники, телемедицина и отели без персонала. Выбраны проекты для «регуляторных песочниц»

В Минэкономразвития начали готовить первые проекты для «регуляторных песочниц», закон о которых приняла Госдума 22 июля.

Они были отобраны по результатам работы с российскими высокотехнологичными компаниями, включая МТС, «Яндекс» и «Медси», а также Фондом перспективных исследований, Национальной базой медицинских знаний и Ассоциацией больших данных (АБД), пишет «Коммерсантъ».

В число первых проектов в рамках экспериментальных режимов по плану Минэкономики войдут

  • создание роботизированных гостиниц,
  • запуск грузовых перевозок дронами,
  • коммерческое использование беспилотных автомобилей, включая такси,
  • дистанционное заключение договоров на услуги связи,
  • услуга «Голосовой антифрод» для защиты абонентов от мошенников,
  • сервис для малого и микробизнеса по подбору оптимальных сфер деятельности,
  • внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в медицине и телемедицинских технологий.

Один из основных проектов — «Умный отель», в рамках которого предлагается автоматизировать бронирование, заселение, регистрацию и обслуживание гостей с использованием технологий интернета вещей, виртуальной реальности, ИИ, машинного обучения и машинного зрения (удаленной идентификации лиц).

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Однако представители гостиничного бизнеса предупреждают о том, что отели без персонала не могут работать в нашей стране ввиду множества нормативных актов, в том числе закона о ККТ. Кроме того, в таких отелях не заинтересован как бизнес, так и гости.

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