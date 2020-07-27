Осторожно, мошенники! Предлагают поменять электросчетчики

Очередная волна активизации мошенников. Теперь под видом замены электросчетчиков.

Пишут в группе ВК «Тушино (северное и южное)».

«Внимание, опять активизировались мошенники!

Подписчица предупреждает: „В почтовые ящики стали класть вот такие листовки. Предупредите своих родственников, что организация в Москве, обслуживающая электросчетки — это Мосэнергосбыт, а не Можэнергомонтаж! Ну и тех, кто вызовет мошенников, ждет логичное предложение о срочной замене счетчиков на счетчики нового поколения и, конечно же, за счет собственника квартиры, что является нарушением:

1) По нормам федерального закона №ФЗ-522 от 27.12.2018г. замена приборов учета на „умные“ производится с 1 июля 2020 года по мере выхода из строя или истечения срока службы. Замена осуществляется за счет гарантирующих поставщиков и энергоснабжающих компаний. Таким образом, закон однозначно говорит, что замена счетчиков должна производиться бесплатно. И закон распространяется на всю территорию Российской Федерации, не только на Москву или Санкт-Петербург, но и на все регионы. Однако, судя по информации из субъектов Российской Федерации, в некоторых из них начать применять закон в 2020 году гарантирующие поставщики и энергоснабжающие компании не планируют.

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2) ввод в эксплуатацию прибора, который был заменен сторонней организацией, невозможно будет осуществить, а „самостоятельная“ замена счетчика будет грозить штрафом для собственника, так как мошенники меняют счетчики на неизвестный вид и непонятную сертификацию приборов.“

Предупредите своих родных и знакомых!»

А вот так выглядят такие листовки:

Вообще, подобные бумажки можно сразу или в мусор, или на растопку (кому куда нужнее) отправлять.