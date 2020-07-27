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В Telegram появились видеозвонки

В популярном мессенджере Telegram появилась функция видеозвонков. Правда, пока в тестовом режиме.

Чтобы включить видеозвонки в Telegram, следует придерживаться следующей инструкции:

инт

  • Скачиваем самую актуальную версию Telegram через App Store. В данном случае это версия 6.3.
  • 10 раз нажимаем на значок настроек в приложении, тем самым открывая дебаг-меню.
  • Включаем в дебаг-меню функцию Experimental Feature (Экспериментальные функции).
  • Заходим в профиль, тянем аватарку вниз и вуаля — можем позвонить по видеосвязи своему собеседнику!

Не самый удобный способ, поэтому, стоит дождаться стабильной версии.

По материалам сайта «Код Дурова».

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