В Telegram появились видеозвонки

В популярном мессенджере Telegram появилась функция видеозвонков. Правда, пока в тестовом режиме.
Чтобы включить видеозвонки в Telegram, следует придерживаться следующей инструкции:
- Скачиваем самую актуальную версию Telegram через App Store. В данном случае это версия 6.3.
- 10 раз нажимаем на значок настроек в приложении, тем самым открывая дебаг-меню.
- Включаем в дебаг-меню функцию Experimental Feature (Экспериментальные функции).
- Заходим в профиль, тянем аватарку вниз и вуаля — можем позвонить по видеосвязи своему собеседнику!
Не самый удобный способ, поэтому, стоит дождаться стабильной версии.
По материалам сайта «Код Дурова».