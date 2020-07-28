Две трети россиян против электронных трудовых книжек

Почти две трети россиян отнеслись отрицательно к электронным трудовым книжкам. В основном, это люди старше 60 лет и жители сел и деревень.

Опрос провел ВЦИОМ.

Как пишет «РБК», больше всего сторонников цифровой версии среди молодежи в возрасте 18–24 лет (51%) и жителей Москвы и Санкт-Петербурга (36%), больше всего консерваторов среди тех, кому уже за 60 (68%) и жителей сел и деревень (68%).

Недостатками электронной трудовой книжки опрошенные называют опасность утери данных из-за сбоя, а также угрозу их утечки к посторонним лицам.

«Несмотря на широкое распространение интернета и современных технологий в жизни наших соотечественников, уровень доверия к электронным системам невысок. При выборе между риском потери данных и надежным, но не слишком удобным бумажным форматом предпочтение отдают проверенному варианту», — отмечается в отчете ВЦИОМа.

При этом, примерно четверть опрошенных считает, что в электронном виде данные надежно защищены.

Вспоминаются рассказы старшего поколения о том, как при помощи вареного яйца рисовались печати в бумажных трудовых книжках. А уж от руки написать что-либо — вообще без проблем.