Людям будет проще разобраться в условиях вкладов. Банки будут составлять таблицы

В Госдуму внесен законопроект № 996066-7, который направлен на повышение информированности вкладчика об условиях банковского вклада, а также снижение рисков вкладчиков при принятии решения о выборе конкретного вклада и банка.

Законопроект предусматривает дополнение Федерального закона «О банках и банковской деятельности» новой статьей 36.1, в которой приводится перечень условий договора банковского вклада, а также отражение их в виде таблицы.

На банки возлагается обязанность по раскрытию в договоре банковского вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу.

Предусмотренные законопроектом изменения направлены на защиту прав и законных интересов вкладчиков-физлиц, поскольку изложение условий договора банковского вклада в стандартной табличной форме и информирование вкладчика о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу позволит потребителю указанной финансовой услуги в целях оптимального ее выбора сравнивать условия разных банков.