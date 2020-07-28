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Повышенное пособие по безработице предлагают платить до конца года

По итогам второго квартала 2020 года уровень безработицы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем вырос на 30 %. Всего же за год безработных в стране стало примерно на 1 млн больше — теперь их 4,5 млн. человек. Это данные статистики.

Между тем реальная ситуация с падением занятости в стране хуже, считает председатель «Справедливой России Сергей Миронов. Он заявил, что за текущий год уровень безработицы среди россиян вырос по крайней мере вдвое.

Миронов предложил принять меры для поддержки безработных граждан.

Парламентарий в апреле обращался к главе кабмина Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть вопрос о выплате пособия в размере 12 130 рублей не только тем, кто потерял работу после 1 марта, но и всем безработным россиянам вне зависимости от даты их увольнения.

ВТБ
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Напомним, это повышенное пособие изначально было рассчитано на выплаты в апреле-июне, но потом время его действия продлили на июль, а потом еще и и август.

«Вот буквально на днях отрапортовали, что деньги на эти субсидии выделены. Мы что теперь — так и будем каждый раз прибавлять по месяцу и „на флажке“ находить деньги? Зачем же держать в подвешенном состоянии сотни тысяч людей, которые и без того оказались в критическом положении. Предлагаю Правительству продлить действие повышенного пособия до 31 декабря, а при рассмотрении федерального бюджета на будущий год мы вернемся к вопросу о сроках его действия в дальнейшем», — заключил Сергей Миронов.

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