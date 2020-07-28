Как крупнейшие предприятия переживают пандемию

В период пандемии и вызванного ей кризиса крупные предприятия отказались от сокращений штата и заработных плат.

Сохранить персонал и оклады корпорациям-гигантам из металлургической, нефтедобывающей, химической, автомобильной и других отраслей позволило стабильное финансовое положение, пишут «Известия».

Например, в «Фосагро» и «Северстали», отвечая на вопрос «Известий», заверили в отсутствии увольнений и снижении доходов сотрудников. В пандемию в первой компании были созданы дополнительные рабочие места, введены премии за возросшую нагрузку и произведены выплаты в размере 20 тыс. рублей. Во второй всем работникам (кроме топ-менеджмента) выделили по в 10 тыс. рублей. В целом на эти цели обе корпорации потратили почти по 500 млн рублей.

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Численность сотрудников и размеры зарплат не изменены, объявлено о втором пакете мер по поддержке персонала и регионов присутствия, рассказали в «Норникеле». Представитель «Сибура» сообщил, что холдингом принят комплекс антикризисных мер, который сохранит рабочие места сегодня и возможности для работы в будущем. В пресс-службах предприятий автомобильной промышленности — «КамАЗе» и «АвтоВАЗе» — также отметили, что не планируют сокращать штат и зарплаты.

В пресс-службе Сбербанка подчеркнули, что под влиянием финансовых показателей банка доходы рядовых специалистов в пандемия были сохранены, а топ-менеджеров — снижены. Там добавили, что в сложной экономической и эпидемиологической ситуации поддержат сотрудников, обеспечив стабильность на период поиска работы. В ВТБ проинформировали: дополнительные меры в части возможной оптимизации фонда оплаты труда или численности персонала рассмотрят по мере оценки эффекта пандемии на финансовый результат банка.

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В «Почте России» отметили, что в пандемию сократился не штат, а текучесть кадров: в марте и апреле уволилось на 20% меньше людей, чем год назад.

Впрочем, бизнес всё же пересмотрел многие статьи расходов. Опрошенные компании отметили, что урезали и приостановили траты на различные тренинги, выставки, командировки, канцелярские товары и оргтехнику, а также свернули рекламные и маркетинговые проекты, планы по расширению.