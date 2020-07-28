Проект о раскрытии ставок по депозитам поможет избежать дезинформирования вкладчиков

Внесенный в Госдуму законопроект о раскрытии ставок по депозитам поможет избежать дезинформирования вкладчиков, манипуляций и злоупотреблений со стороны сотрудников банков, заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Она отметила, что большого масштаба в нарушении прав потребителей по обычным вкладам не наблюдается. Между тем указанные в законопроекте меры будут особенно актуальны для различных акционных «праздничных» или событийных вкладов, сезонных предложений и мультивалютных вкладов.

«Также прозрачность важна в тех случаях, когда условия по вкладу меняются. Например, по вкладам с плавающей ставкой. Изменения условий, которые не отвечают ожиданиям потребителя, часто вынуждают его искать иные инструменты доходности, и, к сожалению, не всегда эти инструменты предлагают добросовестные участники рынка, да и сами эти инструменты – не всегда легальные», – пояснила она.

«Очень важный пункт инициативы – порядок обмена информации между банком и вкладчиком. Именно здесь обычно кроется недопонимание. Если вовремя и подробно информировать, то конфликтов между банком и клиентом не будет. Между банком и потребителем важны прозрачные отношения, особенно когда людей, склонных к сберегательной активности, остается немного в условиях сложной экономической ситуации», – подчеркнула Лазарева.