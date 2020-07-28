Нас всех пронумеруют. Готов проект о структуре нового 11-значного номера

На федеральном портале сегодня опубликован проект Минфина, который регламентирует порядок формирования записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ.
Напомним, ранее был опубликован проект с правилами формирования записей в этом регистре.
У каждого гражданина будет свой номер. Номер присваивается единожды при включении сведений в реестр и изменению не подлежит.
Номер записи федерального регистра сведений о населении имеет следующую структуру:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 разряды – уникальная последовательность случайно выбранных цифр;
- 10 разряд – контрольное число К1, рассчитываемое по специальному алгоритму;
- 11 разряд – контрольное число К2, рассчитываемое по специальному.э алгоритму.
Формулы расчета К1 и К2 приведены в проекте.