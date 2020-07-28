Реально ли вернуть переплату от налоговиков?

Компания переплатила по авансовым платежам налога на прибыль. Видимо, переплатила сильно, поскольку теперь, будучи в минусе, хотела бы эту переплату вернуть. Это вообще возможно?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Реально ли получить переплату по авансовым платежам по прибыли? Заплатили, как порядочные, за 1 квартал, а потом ушли в глубокий минус.Там много денег, хочу их обратно. Реально в середине года получить?».

Вообще, часто можно услышать, что получить с налоговиков переплату нереально. Хотя, в комментариях придерживаются другого мнения на этот счет.

«По идее, вернуть возможно, По переплате, образовавшейся в результате подачи декларации, зачет и возврат будут возможны только по прошествии 3 месяцев, отведенных налоговым органам на проверку декларации (п. 2 ст. 88 НК РФ, письмо Минфина России от 21.02.2017 № 03-04-05/9949)».

Кто-то делится опытом:

«Мы вернули часть в 1-ом квартале 2020 и зачли часть, но переплата была за 2019 год».

Или вот:

«Недавно возвращали, никаких проблем. И да, без камералки, сразу вернули».

А кто-то пока ждут:

«Подали Заявление — переплата, авансы в 1 квартале 2019. Ждём. На решение вроде дается 10 рабочих дней».

В общем, нужно пробовать Ну откажут — ничего не потеряют, а вдруг вернут?