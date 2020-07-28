Требования от ПФР. Отвечать, разъяснять, или игнорировать?

ПФР тоже любит рассылать требования, уведомления и прочие письма. Видимо, подсмотрели у налоговиков. Что с этой макулатурой делать?

Вопрос в «Красном уголке бухгалтера».

«В последнее время, очень сильно активизировался ПФР. Присылают уведомления о расхождениях между СЗВ-М и СТВ-ТД, отчетом РСВ и СЗВ-М. В уведомлениях формулировка перечень „ошибок прилагается“ и пишется что у них не сошлось. Не могу понять по форме этого уведомления мы должны на него что-то отвечать или это просто информационный документ? В моем случае все расхождения связаны с договорами ГПХ, причем последнее, что они прислали — сравнение за июль 2018 г. Что делаете по данным уведомлениям?».

Вот что пишут в комментариях:

«Та же петрушка. Причина расхождений как у Вас — договоры ГПХ. Звонил, сказали написать письмо в свободной форме и объяснить. Написал, их всё устроило».

Или вот:

«Им налоговая спускает типа ошибки. ПФР всем говорит, чтобы письма писали. У нас человек уволен концом ноября, деньги заплатили ему в декабре. У налоговой, в их цифровом царстве, вылезла ошибка».

Кто-то поясняет:

«Да, ПФР при обнаружении ошибки направляет уведомление об устранении имеющихся расхождений, а страхователь в пятидневный срок после получения должен представить уточнения (п. 37 Инструкции, утверждена Приказом Минтруда от 21.12.2016 № 766н)».

Вот что советуют:

«Мы всегда пишем письма с разъяснениями, часто интересуются расхождениями в РСВ и 6-НДФЛ».

И еще:

«Если пришло уведомление, то при исправлении ошибок в установленный срок в СЗВ-М штрафа не будет. Наш же ПФР шлёт это всё письмом, а следом прилетает штраф. Я уже так попалась однажды, теперь по письмам ничего не исправляю».

В общем, указали на ошибку — нужно исправлять. И вовремя, если штрафа не хотите.