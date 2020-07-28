Генпрокуратура нашла у бывшего сенатора Арашукова 1,5 млрд рублей нетрудовых доходов и потребовала их изъять

Генпрокуратура провела проверку имущества бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его семьи. За десять лет на различных должностях они официально заработали порядка 81 млн руб, однако в собственности у них оказалось имущество на сумму 1,469 млрд руб.

В собственности у них были десятки объектов недвижимости: квартиры, жилые дома, трехэтажный отель «Адиюх-Пэлас», ресторан, банный комплекс, семь земельных участков, а также 14 автомобилей и прочие предметы роскоши. Все это имущество регистрировалось на родственников, личных водителей и охранников.

Генеральная прокуратура предъявила к Арашуковым гражданский иск об обращении выявленного имущества в доход государства, сообщили РБК в пресс-службе Генпрокуратуры.

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Одновременно Генпрокуратура попросила Верховный суд изменить подсудность дела Арашуковых, выходцев из Карачаево-Черкесии, поскольку, по мнению ведомства, «объективное рассмотрение по месту регистрации ответчиков невозможно».

Рауф Арашуков был задержан в январе 2019 года прямо во время заседания Совфеда, при участии его спикера Валентины Матвиенко, главы СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора Юрия Чайки. Одновременно в Санкт-Петербурге был задержан его отец. Арашуковым вменили создание организованного преступного сообщества (ст. 210 УК), в которое входили многочисленные члены их семьи и руководители организаций «Газпрома» на юге России. Кроме того, им вменяют организацию убийств двоих общественных деятелей в Карачаево-Черкесии.