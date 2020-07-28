Минтруд предложил ввести бессрочную специальную оценку условий труда

Минтруд предложил отказаться от обязательного периодического проведения специальной оценки условий труда, если за прошедший период условия не изменились.

Инициативу уже поддержала Российская трехсторонняя комиссия по регулированию трудовых отношений, сообщает пресс-служба министерства.

Поправками предлагается установить бессрочное действие декларации в случае сохранения условий и организации труда на данном рабочем месте. Работодатель сможет не проводить специальную оценку по истечении срока действия декларации, если условия труда на рабочих местах не изменились. По подсчетам Минтруда такое упрощение может затронуть до 35 процентов рабочих мест.

Вместе с тем, если условия труда изменились, на производстве были выявлены нарушения правил охраны труда, имели место несчастные случаи на производстве или были выявлены профзаболевания сотрудников из-за воздействия вредных производственных факторов, то необходимость проведения внеплановой специальной оценки условий труда сохраняется.