Госзакупки Роскосмоса засекретят

Правительство разработало проект постановления, согласно которому при осуществлении закупок в космической сфере будут применяться закрытые способы определения поставщиков. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Под постановление подпадут работы по исследованию и использованию космического пространства, а также контракты на создание космических материалов и космических технологий. Помимо этого, закрытым способом будут определяться поставщики или исполнители работ по созданию, модернизации, поставке, ремонту, сервисному обслуживанию, использованию, утилизации космической техники.

При проведении таких закупок заказчик не будет размещать о них информацию и документы в единой системе закупок, кроме непосредственного извещения о проведении, пишет РБК.

В пояснительной записке к проекту говорится, что проблема раскрытия информации о закупках и контрактах госкорпорации «Роскосмос» и ее организаций, а также других организаций ракетно-космической промышленности является актуальной. В частности, иностранные государства выявляют и анализируют такую информацию, которая содержится в открытых системах.

В случае принятия постановление будет действовать до 1 июля 2021 года.