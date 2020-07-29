15 компаний-посредников в оптимизации НДС. И 1,1 млрд доначисленных налогов

При импорте товаров использовались посреднические фирмы-однодневки. Суды поддержали законность решения о доначислении более 1,1 млрд рублей налогов.

Судья Верховного суда Татьяна Завьялова отказалась передавать кассационную жалобу ООО «Оффо-Трейд» на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. Ранее суды трех инстанций признал решение налоговой инспекции о доначислении компании 1,1 млрд рублей налогов обоснованным.

Как указано в материалах дела, в 2018 году Межрайонная инспекция ФНС № 18 по Санкт-Петербургу провела проверку уплаты налогов ООО «Оффо-Трейд», ввозившего товары в Россию. По итогам проверки налоговики пришли к выводу, что налогоплательщик создал искусственную схему оптимизации НДС с помощью привлечения пятнадцати компаний-посредников. Через них «Оффо-Трейд» закупал импортный товар, но МИФНС усомнилась в реальности поставщиков.

📌 Реклама Отключить

Доводы налогового органа:

налогоплательщик являлся единственным или основным покупателем у всех поставщиков;

у поставщиков были руководители-номиналы;

поставщики создавались перед сделками и ликвидировались сразу после проведения операций;

у поставщиков не было своей материально-технической базы и сотрудников;

у поставщиков не было соответствующих деятельности расходов и была низкая налоговая нагрузка;

был обнаружен транзит денег по счетам. Кроме того, налогоплательщик являлся официальным дистрибьютором иностранной компании, у которой якобы через поставщиков закупались товары.

📌 Реклама Отключить

МИФНС установила, что со складов продукция доставлялась напрямую налогоплательщику и его клиентам, минуя цепочку поставщиков. Налогоплательщик не представил доказательства «реальной доставки (транспортировки) товара от поставщиков в адрес налогоплательщика либо при участии (содействии) контрагентов».

Суды с позицией налоговиков согласились.

«По результатам анализа представленных в материалы дела доказательств суды установили наличие организованной схемы использования организаций-посредников с целью увеличения торговой наценки. Совокупность установленных обстоятельств свидетельствует о наличии у налогоплательщика в проверяемом периоде прямых взаимоотношений с импортерами спорного товара, при которых движение товара по указанию общества со складов временного хранения осуществлялось напрямую организациям-покупателям, минуя цепочку посреднических фирм», — указала в отказном определении судья Верховного суда.

📌 Реклама Отключить

По словам юриста ЮФ «Арбитраж.ру» Анны Лавришиной, реальность хозяйственных операций и достоверность сведений, содержащихся в первичных документах — условия, необходимые для получения налогоплательщиком налоговой выгоды.

«В рассматриваемом деле суды не усмотрели соблюдение названных условий в действиях налогоплательщика и поддержали позицию налогового органа. Так, заключение истцом-налогоплательщиком договоров с „фирмами-однодневками“ при наличии прямых взаимоотношений с импортерами спорных товаров (в том числе дружеских отношений между руководителями) для целей увеличения торговой наценки противопоставляется доктрине деловой цели и презумпции добросовестности налогоплательщика, и может свидетельствовать лишь об умышленных действиях, направленных на получение необоснованной налоговой выгоды», — отметила юрист.

📌 Реклама Отключить

Несмотря на то, что положения НК РФ не ограничивают право налогоплательщиков проводить свои хозяйственные операции так, чтобы налоговые последствия были минимальными, а способ получения товаров через посредников прямо не запрещен налоговым законодательством — осуществление налогоплательщиком сделок через искусственно созданную цепочку фирм-поставщиков, обладающих признаками номинальных структур, недопустимо, и опосредует привлечение к налоговой ответственности, указала Анна Лавришина.

Дело № А56-5476/2019.