Как быстро, дешево и просто сменить участников в ООО? Никак

Бухгалтеру поставили задачу по смене участников в ООО. Само собой, нужно найти способ дешевле, быстрее и проще. Правда, реалии таковы, что получится выбрать только два параметра из трех. И не любые.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».



«Можно ли поменять учредителя удаленно, через сервис ИФНС подача документов на гос. регистрацию? Мне сейчас свалилась задача поменять учредителя, в уставе необязательность нотариуса закреплена. Если пойти через увеличение УК, ввести учредителя 2, учредитель 1 отчуждает долю ООО, и распределяем ее учредителю. Второй вариант, простая купля-продажа, как я понимаю, без нотариальной сделки недействительна, и нотариус просит круглую сумму. Да, ООО чистое, работает полгода всего».



Вообще, почти все можно с ЭЦП, причем с усиленной квалифицированной. На сайте ФНС пока можно подать только на первичную регистрацию ООО или ИП. А так — есть программа ППДГР, позволяющая сформировать пакет документов и отправить его с ЭЦП. Ну и различные сторонние сервисы.

По поводу смены участника — варианта два, черед вход-выход, либо прямая продажа доли. Продажа только через нотариуса, вход с увеличением уставного капитала — решение об увеличении удостоверяет нотариус (подлинность подписи на решении единственного участника, либо удостоверение факта принятия решения участниками на собрании). Выход участника также только у нотариуса. Нотариус же за отдельную плату подаст документы на регистрацию со своей ЭЦП.

А вот что пишут в комментариях:



«Увеличение УК и заявление о выходе через нотариуса. Все остальное можно электронно».



Еще со сменой директора бывают проблемы. Любят налоговики, когда к ним директор ездит.



«Увеличение УК и ввод нового заверяется у нотариуса! Но подать можете удаленно. И да, это в разы дешевле, чем купля продажа».



Все верно.

Если у нотариуса заверять только выход участника и решение об увеличении уставного капитала, и все подавать с ЭЦП — выйдет дешевле всего. Если есть свой юрист, умеющий готовить документы.