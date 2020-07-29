Несколько ИП хотят создать разные ветклиники под одним названием. Как не попасть под дробление?

Как можно объединить несколько независимых ИП под одним, по сути, брендом? И чтобы не посчитали данное образование дроблением?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалера».

«Несколько ветеринарных врачей решили открыть ветеринарные клиники. Если каждый из них откроет ИП и купит патент, для развития объединятся в товарищества под одним названием, не привлечёт внимание налоговой? На самом деле это не дробление, они будут работать сами, у каждого ИП свои сотрудники, расчетный счёт, отдельный товарооборот, договоры с поставщиками... Не хочется заморачиваться с ООО и переплачивать налоги».

Как написали в одном комментарии, «Ну внимание они точно привлекут»,

А вот что еще пишут:

«Если они заключат договор простого товарищества, то не смогут применять УСН 6% в принципе, а ПСН по ветеринарным услугам (если у них патент на них)».

Вот еще вариант:

«Если надо арендовать помещение и решить с товарным знаком, можно подумать как сделать и без товарищества. Я бы тоже не стала так формализовать. Есть просто партнёрские договоры и т.д.».

А вот советуют:

«Ну чтобы совсем обезопасить всех тему с франшизой, можно подготовить для подстраховки. Один придумал бренд, другим продал за три копейки. Тогда точно не притянут дробление».

Подытожим:

«Оформляете торговый знак, и продаете право пользования. Либо сдаете в аренду это право. Если у них не будет единой системы учета пациентов и прочих признаков, что это одна клиника с филиалами, то и вопросов не будет».

В общем, не должно быть признаков принадлежности к одному «карману».