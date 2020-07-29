Уклонение от уплаты налогов на сумму в 500 млн руб. Обвиняемый использовал все возможные уловки

В Ростове в отношении директора коммерческой организации, специализирующейся на производстве пластмассовых изделий, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ.
По версии следствия, с 2015 по 2017 год обвиняемый делал все возможное ради снижения налоговой нагрузки на свой бизнес, что позволило, пусть и ненадолго, избежать уплаты 500 млн. рублей.
В ход шло всё:
- фиктивный документооборот,
- фирмы-однодневки,
- занижение прибыли,
- завышение расходов,
- реализация продукции надлежащего качества, ранее списанной как бракованной, и далее по списку.
С таким рвением нетрудно и свободы лишиться, ведь сделано для этого действительно немало.
На данный момент материалы готовятся к передаче в суд, обвиняемый не признал вину и рискует лишением свободы сроком до 6 лет.
«Пластмассовый мир победил», — пел Егор Летов, «но только не в Ростове» — хочется ответить фронтмену группы «Гражданская оборона».
Источник телеграм-канал «Физики и юрики».