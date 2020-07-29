Уклонение от уплаты налогов на сумму в 500 млн руб. Обвиняемый использовал все возможные уловки

В Ростове в отношении директора коммерческой организации, специализирующейся на производстве пластмассовых изделий, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ.

По версии следствия, с 2015 по 2017 год обвиняемый делал все возможное ради снижения налоговой нагрузки на свой бизнес, что позволило, пусть и ненадолго, избежать уплаты 500 млн. рублей.

В ход шло всё:

фиктивный документооборот,

фирмы-однодневки,

занижение прибыли,

завышение расходов,

реализация продукции надлежащего качества, ранее списанной как бракованной, и далее по списку.

С таким рвением нетрудно и свободы лишиться, ведь сделано для этого действительно немало.

На данный момент материалы готовятся к передаче в суд, обвиняемый не признал вину и рискует лишением свободы сроком до 6 лет.

«Пластмассовый мир победил», — пел Егор Летов, «но только не в Ростове» — хочется ответить фронтмену группы «Гражданская оборона».

Источник телеграм-канал «Физики и юрики».