Не все бухгалтеры положительно оценивают пилотный проект ФСС

С 2021 года пилотный проект по прямым выплатам пособий из ФСС распространят на все регионы РФ.

Многие бухгалтеры с нетерпением ждут этого события. Ведь бухгалтеру останется только рассчитать больничные и передать сведения в ФСС.

Выплачивать возмещать, отражать в отчетах — не нужно.

Между тем некоторые коллеги вовсе не рады предстоящему нововведению. Так, в комментариях на «Клерке» наша читательница озвучила ряд недостатков пилотного проекта, с которыми она столкнулась при его внедрении в регионе с 1 июля этого года.

По ее словам, трудности возникли с передачей данных, уточнением, возвратом ошибочно перечисленных ФСС больничных.

Мы решили провести опрос на тему прямых выплат, в котором приглашаем вас принять участие.