Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Прямые выплаты ФСС появятся во всех регионах с 2021 года

Минтруд предлагает распространить механизм прямых выплат для больничных и пособий в связи с материнством во всех регионах страны с 1 января 2021 года.

«Механизм прямых выплат позволит выплачивать пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством напрямую из средств ФСС, что гарантирует полную оплату независимо от финансового положения работодателя. Такой механизм удобен и организациям, ведь он позволяет не отвлекать собственные средства на страховые выплаты сотрудникам», — рассказали ТАСС в Минтруде.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, во время пандемии механизм прямых выплат был использован для оплаты больничных по карантину для граждан старше 65 лет и для прибывающих из-за границы.

ВТБ
📌 Реклама
Расчетный счет для бизнеса. Новый пакет услуг «На старте»
Выездной сервис. Открытие расчетного счета и 12 месяцев обслуживания - 0 руб.
Узнать больше

«Электронные листки нетрудоспособности, внедрение которых началось до пандемии, сегодня составляют 52% от всех выданных больничных. Это позволяет оптимизировать процесс формирования листка нетрудоспособности, снижает трудозатраты, связанные с оформлением бумажных документов. Работодатели избавлены от необходимости проверять правильность оформления листка нетрудоспособности, исключается возможность его потери и необходимость переоформления документа в случае обнаружения ошибок при заполнении», — подчеркнул Котяков.

Также законопроектом предусматривается, что пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, будут выплачиваться без заявления со стороны работника на основании электронного листка нетрудоспособности. Кроме того, законопроект закрепляет электронный документооборот между работодателем, медицинскими организациями, органами государственных внебюджетных фондов и другими ведомствами.

📌 Реклама
Отключить

Пока текст законопроекта не опубликован, однако на портале проектов нормативных актов паспорт документа уже появился.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама
Отключить