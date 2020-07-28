Прямые выплаты ФСС появятся во всех регионах с 2021 года

Почему такое ограничение? Думаю, что понятие "хороший р...
@pravil_net, у нас с вами, бухгалтеров и финансистов, разные...
давайте примеры без крайних случаев стал инвалидом, умер и т...
а можно поподробнее? у них большие квартиры и на кухне есть ...
В общем случае нет. Хороший родитель может лично и не облада...
высказывания Минтруда: "рост реальных пенсий до 2024......
Этим мои знакомые и аргументируют свое нежелание сортировать...
Да пофигу ПФРу, что ты там себе там себе в трудовую книжку п...
учителей перепутали Москву и область
Я правильно понимаю, что это касается только работников сана...
Это документ, подтверждающий стаж "до регистрации гражд...
Понятно, что набор качеств человека у всех разный, но давайт...
Мы прям вам все должны с доказательствами предоставлять, а в...
так а почему вы мне пишете ? предложите многодетным матерям ...
Где у меня фашистские высказывания? Вы вообще понимаете, что...
2/3 против, а 1/3 что, могут как-то обосновать необходимость...
Ой... я не могу над вами... Какое потрясающее умение не при...
Сейчас не существует. Но появится в результате уже свершивши...
м.б., для начала конечному пользователю стоит сообщить, чего...
Нет. Обязательство перед бюджетом возникнет по результатам х...
Это что то новое! Осталось только предоставить доказательств...
очень сильно зависят, прямая зависимость.
надоело не читайте. какие проблемы?
Вы серьезно думаете, что это бухгалтер хочет?
Да я несколько дней молча пролистывала стену текста в ленте ...
Голосовые сообщения любят те, кто не умеет сжато излагать ин...
Это они еще оферты по кредитным договорам не видели, которые...
Элементарное - это питание, одежда, свой угол в квартире(даж...
Если Вы очень уж хотите мухлевать с банком - Ваше, конечно, ...
Так не я возобновляю, что вы мне то пишете)) Или поскольку ...
Вы не это ПБУ назвали нормативным актом. Но дискуссию точно ...
Мелкий шрифт уже не работает. Что на очереди? Мелкие табличк...
это я к тому, что создается впечатление, что у нас вся систе...
Ой, маленькая фирма, веду всю бухгалтерию сама (так как дохо...
Т.е. для вас ПБУ 1/2008 нормативным актом, действующим в наш...
Вам не надоело? Уж сколько дней это обсуждаете. Уже все поня...