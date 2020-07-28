Прямые выплаты ФСС появятся во всех регионах с 2021 года

«Электронные листки нетрудоспособности, внедрение которых началось до пандемии, сегодня составляют 52% от всех выданных больничных. Это позволяет оптимизировать процесс формирования листка нетрудоспособности, снижает трудозатраты, связанные с оформлением бумажных документов. Работодатели избавлены от необходимости проверять правильность оформления листка нетрудоспособности, исключается возможность его потери и необходимость переоформления документа в случае обнаружения ошибок при заполнении», — подчеркнул Котяков.

Также законопроектом предусматривается, что пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, будут выплачиваться без заявления со стороны работника на основании электронного листка нетрудоспособности. Кроме того, законопроект закрепляет электронный документооборот между работодателем, медицинскими организациями, органами государственных внебюджетных фондов и другими ведомствами.

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Пока текст законопроекта не опубликован, однако на портале проектов нормативных актов паспорт документа уже появился.