Оплату за нерабочие дни можно включить в расходы по прибыли. Но как внереализационные расходы

Глава Департамента регулирования бухгалтерского учета Леонид Шнейдман считает, что заработная плата выплаченная за нерабочие дни включается в расчет налога на прибыль как внереализационные расходы. А бухгалтерском учете её следует учитывать как прочие расходы. Такая точка зрения изложена в письме от 18.05.2020 № 07-01-10/40375.

Согласно Положению по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденному приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н, расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, с выполнением работ, оказанием услуг, а также иные расходы, определенные указанным Положением. Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.