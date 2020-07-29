Клерк.Ру
Бухгалтерия и учет
Банки
Директору
Налоги, взносы, пошлины и платежи
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Оплату за нерабочие дни можно включить в расходы по прибыли. Но как внереализационные расходы

Глава Департамента регулирования бухгалтерского учета Леонид Шнейдман считает, что заработная плата выплаченная за нерабочие дни включается в расчет налога на прибыль как внереализационные расходы. А бухгалтерском учете её следует учитывать как прочие расходы. Такая точка зрения изложена в письме от 18.05.2020 № 07-01-10/40375.

Согласно Положению по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденному приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н, расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, с выполнением работ, оказанием услуг, а также иные расходы, определенные указанным Положением. Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.

Моё дело Финансы
📌 Реклама
Как внедрить управленческий учет: понятно и на примерах.
Пройдите бесплатный курс и научитесь правильно считать прибыль компании.
Узнать больше

В письме напоминается, что согласно положениям пункта 1 статьи 252 Налогового кодекса, расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

По мнению Департамента налоговой политики, если законодательство РФ обязывает налогоплательщика осуществлять определенные виды расходов, то такие расходы не могут рассматриваться как экономически необоснованные. В этой связи расходы налогоплательщика по выплате заработанной платы работникам, начисленной за дни, официально установленные как нерабочие с сохранением за работниками заработной платы, могут быть учтены в составе внереализационных расходов при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама
Отключить