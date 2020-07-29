Отсутствие печати у компании до сих пор вызывает вопросы. Стоит ли отказываться?

Право не использовать печать у ООО появилось достаточно давно. Однако до сих пор остаются вопросы, стоит ли от нее отказываться.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Если ваша компания отказалась от печати, поделитесь, пожалуйста, столкнулись ли вы с какими-то трудностями на практике (ИФНС, ПФР)? Я так понимаю, что это решение не очень популярное, но мы всерьёз рассматриваем отказ от печати, хочется быть во всеоружии. Или отговорить коллег от такого шага, пока не поздно».

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Согласно ст. 2 ФЗ «Об ООО», сведения о наличии печати должны содержаться в уставе. Если печати нет — достаточно просто не указывать этот момент в уставе. В данном случае нужно будет принять новый устав на собрании участников, а потом зарегистрировать изменнеия в налоговой.

Вот что пишут в комментариях:

«Мы сейчас открываем ООО, тоже о печати задумались. Мне кажется будут просить подтверждение, что без печати работаем. Понятно, что по закону можно, но на практике, боюсь, будет проще с печатью. А почему Вы хотите именно без печати работать?».

Автор поста отвечает:

«Вопрос возник в очередной раз во время карантина, мы до сих пор работаем удаленно, печатей не так много, поэтому многим отказ от печати кажется упрощением. Но я пока не встречала никого, кто бы отказался от неё и раньше читала, что на практике ничего хорошего не выйдет. Но у нас не ООО, филиал иностранного юр.лица».

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Печать разрешили не иметь ООО, АО, и некоммерческим организациям. Филиал иностранной компании может иметь печать, может не иметь, это определяется законодательством страны, филиал компании которой открыт в России.

Однако тут вопрос скорее в удобстве, нежели в законодательной подоплеке. И подытожить можно вот чем:

«На моем опыте скажу, что многие возмущаются, когда видят документ без печати. Все таки бумажка с печатью выглядит солиднее и внушает доверие. На каждый такой запрос придется бумажку еще одну прикладывать скорее всего».

Инерция мышления, к сожалению, очень сильная вещь. Люди привыели видеть печать, и ее отсутствие вызывает у них дискомфорт.