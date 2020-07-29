Сбербанк оставит до 30% сотрудников на удаленке

С 1 сентября Сбербанк перейдет на новый формат, при котором до 30% сотрудников будут работать в удаленном режиме независимо от эпидемиологической ситуации.

Часть сотрудников Сбербанка была переведена на удаленку еще в марте 2020 года из-за коронавируса, однако в мае их начали возвращать на рабочие места.

В Сбербанке пояснили, что сейчас на своих рабочих местах находится свыше 70% всех сотрудников. Осенью такое соотношение тех, кто работает в офисе и из дома, планируется закрепить на постоянной основе.