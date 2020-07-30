Сдавать кровь и мочу сотрудники будут по новым правилам. Готов проект про медосмотры

Минздрав накануне вечером опубликовал проект нормативного акта с порядком проведения предварительных и периодических медосмотров работников, занятых на вредных и опасных работах.
В документе указано, что при проведении медосмотров в обязательном порядке проводятся:
- анкетирование работников в возрасте 18 лет и старше в целях:
- сбора анамнеза, выявления отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта, дорсопатий;
- определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности;
- расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, для граждан в возрасте 18 лет и старше;
- клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);
- клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка);
- электрокардиография в покое лиц 18 лет и старше;
- измерение артериального давления на периферических артериях, для граждан в возрасте 18 лет и старше;
- определение уровня общего холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше;
- исследование уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше;
- определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 18 до 40 лет включительно;
- определение абсолютного сердечно-сосудистого риска - у граждан в возрасте старше 40 лет;
- флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая и правая боковая) для граждан в возрасте 18 лет и старше;
- измерение внутриглазного давления при прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра, начиная с 40 лет.
Все работники проходят осмотр врача-терапевта, врача-невролога, врача-психиатра и врача-нарколога.В документе приводится частота проведения периодических медосмотров (она зависит от вредных факторов). При этом работники в возрасте до 21 года, занятые на вредных работах проходят периодические осмотры ежегодно.
Все женщины осматриваются врачом - акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования; женщины в возрасте старше 40 лет проходят маммографию обеих молочных желез в двух проекциях.