Налоговые декларации с арифметическими ошибками будут считаться несданными

Налоговые декларации, содержащие арифметические ошибки, будут считаться недействительными, а срок на исправление ошибок сократится до пяти дней.

Такие поправки в Налоговый кодекс содержатся в подготовленном правительством законопроекте, с которым ознакомились «Ведомости».

Налоговые юристы, ознакомившиеся с документом, шокированы этим предложением. Суть камеральной проверки заключается именно в проверке правильности декларирования налоговой базы и уплачиваемого налога с целью установления, насколько налогоплательщик корректно применяет законодательство о налогах и сборах, – поясняет партнер КПМГ в России и СНГ Михаил Орлов. – Более того, пункт 3 статьи 88 НК РФ напрямую указывает, что в случае выявления ошибок налоговый орган направляет требование в течение пяти дней дать необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок, но не рассматривает этот факт как основание считать декларацию неподанной».

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Ошибки при подаче деклараций, в том числе арифметические, случаются, но чаще всего они не намеренные, а совершаются из-за невнимательности или некомпетентности ответственного сотрудника, отмечает юрист-эксперт налогового дивизиона КГ «Сенат» Леся Болдырева. При этом намеренно искажать данные в декларации очень рискованно – это влечет налоговую, административную, а иногда и уголовную ответственность для предпринимателей, юридических лиц и их руководителей и потому случается крайне редко.

Подготовленные правительством поправки ставят налогоплательщиков в заведомо уязвимое положение, констатируют специалисты. Кроме того, из законопроекта остается неясным, чем вызвано такое ужесточение. Некоторые эксперты опасаются, что ФНС будет использовать это ужесточение в качестве дополнительного инструмента давления на налогоплательщиков.