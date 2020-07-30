Банки на пике пандемии сократили расходы на благотворительность

Во втором квартале 2020 года, на который в России пришелся пик пандемии, банки стали меньше тратиться на благотворительность, следует из их квартальной отчетности на 1 июля.

В апреле—июне безвозмездные расходы участников рынка составили 6,09 млрд руб. — это на 43,7% меньше результата во втором квартале прошлого года, когда издержки банков по этой статье превысили 10,8 млрд руб., рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий. По сравнению с первым кварталом 2020 года траты кредитных организаций на благотворительность в целом по сектору упали на 15,2%, но часть банков, наоборот, наращивала такие расходы.

В ВТБ сокращение расходов на благотворительность связывают со спецификой поддержки, которую оказывает банк: он финансирует культурные, спортивные и образовательные проекты. «Многие проекты, которые планировал поддержать банк ВТБ, были перенесены или отменены из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса в этом году», — пояснил представитель банка. По мере восстановления ситуации банк выполнит свои обязательства, обещал он.