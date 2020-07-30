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Банки на пике пандемии сократили расходы на благотворительность

Во втором квартале 2020 года, на который в России пришелся пик пандемии, банки стали меньше тратиться на благотворительность, следует из их квартальной отчетности на 1 июля.

В апреле—июне безвозмездные расходы участников рынка составили 6,09 млрд руб. — это на 43,7% меньше результата во втором квартале прошлого года, когда издержки банков по этой статье превысили 10,8 млрд руб., рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий. По сравнению с первым кварталом 2020 года траты кредитных организаций на благотворительность в целом по сектору упали на 15,2%, но часть банков, наоборот, наращивала такие расходы.

В ВТБ сокращение расходов на благотворительность связывают со спецификой поддержки, которую оказывает банк: он финансирует культурные, спортивные и образовательные проекты. «Многие проекты, которые планировал поддержать банк ВТБ, были перенесены или отменены из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса в этом году», — пояснил представитель банка. По мере восстановления ситуации банк выполнит свои обязательства, обещал он.

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«Ак Барс» также отложил часть благотворительных трат из-за карантинных мер, сообщил его представитель.

Расходы на благотворительность носят сезонный характер: как правило, их пик приходится на первый квартал, заметил представитель Газпромбанка: «Таким образом, разницу в расходах между первым и вторым кварталом этого года следует объяснять прежде всего сезонным фактором. В целом бюджет на благотворительность Газпромбанка на 2020 год по объему сопоставим с 2019 годом, и о его сокращении речи не идет».

Во всех банках, ответивших на запрос РБК, сообщили о росте расходов на адресную помощь на фоне пандемии коронавируса. Например, ВТБ направил 200 млн руб. на закупку медицинского оборудования. Финансирование больниц, в том числе в регионах, увеличили Россельхозбанк, МКБ, «Уралсиб», Райффайзенбанк и банк «Восточный». «Ак Барс» оказал поддержку жителям Татарстана, пострадавшим от пандемии, и оплачивал перевозку врачей в регионе. «Хоум Кредит» и Тинькофф Банк закупали средства индивидуальной защиты для благотворительных фондов-партнеров. Последний также выделил сотрудников своего call-центра для государственных горячих линий по COVID-19.

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В Сбербанке отказались от комментариев.

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