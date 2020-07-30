Аэрофлот продает билеты в закрытые страны. Ему хотят это запретить

Общероссийское объединение пассажиров попросило Росавиацию запретить «Аэрофлоту» продавать авиабилеты в те страны, с которыми у России на данный момент нет разрешения на регулярное и чартерное авиасообщение.

«Пассажиры из многих регионов нашей страны сообщают нам, что в период отсутствия регулярного авиационного сообщения со странами, входящих в Евросоюз, „Аэрофлот“ осуществляет продажу билетов в данные государства. Данное обстоятельство вводит наших граждан в заблуждение, так как приобретая билеты, пассажиры за пару дней до вылета получают сообщение авиакомпании об отмене рейса по причине отсутствия разрешения на международный полет», — написано в письме председателя объединения Ильи Зотова, копия которого есть у ТАСС.

Пассажиры, купившие авиабилеты в Европу (в письме приводятся скриншоты билетов «Аэрофлота» в Милан, Амстердам, Прагу и Берлин, которые есть в продаже), не могут вернуть средства, так как компания предлагает им только ваучеры на перелет.

ТАСС не удалось получить комментарии «Аэрофлота» и Росавиации.

В начале июля правительство утвердило постановление, согласно которому авиакомпании могут выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата средств за билеты.