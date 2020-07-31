Стоит ли сейчас ехать отдыхать в Турцию? Те, кто уже съездил, сильно разочарованы

Граждане Беларуси, уже побывавшие на отдыхе в Турции, жалуются на испорченных отдых. А когда откроется сообщение с Россией, ситуация может усугубиться в разы.
В частности, это замена отеля на более дешевый из-за того, что забронированные отели не открылись из-за санитарных требований, либо из-за того, что им это оказалось в данный момент невыгодно. Причем, о смене отеля туристы узнают уже по прилету в страну.
Более того, разницу в деньгах никто не возвращает, максимум — дадут бесплатную экскурсию. Пожалуй, все, кто хоть раз побывал в Турции через туроператора, знают, что такое бесплатная экскурсия. Это, в основном, поездка по фабрикам и магазинам, очень дорогим.
Как пишет издание «МК», реалиями турецкого отдыха поделилась сотрудница турфирмы:
«Уже сейчас ясно, что открытие Турции для россиян ознаменуется многочисленными скандалами. Некоторые мои клиенты и вовсе приняли решение отказаться от поездки за границу в августе. Но желающих по-прежнему, конечно, много. Проблема в том, что в Турции открылись далеко не все отели, некоторые просто посчитали для себя невыгодным работать в условиях соблюдения всех санитарных норм. Остальным же пришлось снизить максимальное количество отдыхающих, которых они могут принять, на 20-30% из-за противовирусных мер. В результате и происходит овербукинг, когда число забронированных мест превышает реальные. ».Собственно, это не секрет для туроператоров:
«Все это, конечно, прекрасно известно российским туроператорам, но для них сейчас прибыль превыше всего, а мелочи из серии замены отеля они считают несущественными. Из-за этого многие туристы заранее не знают о том, что их отдых пройдет совсем не в том месте, на который они рассчитывали. К тому же, замены отелей часто неравнозначны, что еще больше усугубляет ситуацию».Вот что она советует:
«Я советую всем знакомым, собирающимся на отдых в Турцию, обязательно перед поездкой или оплатой путевки выяснить, работает ли выбранный отель и по возможности убедиться, что на ваше имя в нужные даты действительно есть бронь. Не нужно верить на слово турфирмам, сейчас они готовы на все лишь бы люди купили тур, все остальное мало кого волнует».А вообще, не нужно пока спешить за границу. В мире ситуация с коронавирусом особо лучше не стала. ВОЗ вообще считает, что она только ухудшается.