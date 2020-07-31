Стоит ли сейчас ехать отдыхать в Турцию? Те, кто уже съездил, сильно разочарованы

Граждане Беларуси, уже побывавшие на отдыхе в Турции, жалуются на испорченных отдых. А когда откроется сообщение с Россией, ситуация может усугубиться в разы.

В частности, это замена отеля на более дешевый из-за того, что забронированные отели не открылись из-за санитарных требований, либо из-за того, что им это оказалось в данный момент невыгодно. Причем, о смене отеля туристы узнают уже по прилету в страну.

Более того, разницу в деньгах никто не возвращает, максимум — дадут бесплатную экскурсию. Пожалуй, все, кто хоть раз побывал в Турции через туроператора, знают, что такое бесплатная экскурсия. Это, в основном, поездка по фабрикам и магазинам, очень дорогим.

Как пишет издание «МК», реалиями турецкого отдыха поделилась сотрудница турфирмы:

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«Уже сейчас ясно, что открытие Турции для россиян ознаменуется многочисленными скандалами. Некоторые мои клиенты и вовсе приняли решение отказаться от поездки за границу в августе. Но желающих по-прежнему, конечно, много. Проблема в том, что в Турции открылись далеко не все отели, некоторые просто посчитали для себя невыгодным работать в условиях соблюдения всех санитарных норм. Остальным же пришлось снизить максимальное количество отдыхающих, которых они могут принять, на 20-30% из-за противовирусных мер. В результате и происходит овербукинг, когда число забронированных мест превышает реальные. ».

Собственно, это не секрет для туроператоров:

«Все это, конечно, прекрасно известно российским туроператорам, но для них сейчас прибыль превыше всего, а мелочи из серии замены отеля они считают несущественными. Из-за этого многие туристы заранее не знают о том, что их отдых пройдет совсем не в том месте, на который они рассчитывали. К тому же, замены отелей часто неравнозначны, что еще больше усугубляет ситуацию».

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Вот что она советует:

«Я советую всем знакомым, собирающимся на отдых в Турцию, обязательно перед поездкой или оплатой путевки выяснить, работает ли выбранный отель и по возможности убедиться, что на ваше имя в нужные даты действительно есть бронь. Не нужно верить на слово турфирмам, сейчас они готовы на все лишь бы люди купили тур, все остальное мало кого волнует».

А вообще, не нужно пока спешить за границу. В мире ситуация с коронавирусом особо лучше не стала. ВОЗ вообще считает, что она только ухудшается.