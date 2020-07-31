ИП на УСН 6% вызывают в налоговую. К чему ему готовиться?

ИП на упрощенке вызывают в территориальную ИФНС. Что от него могут хотеть? К чему готовиться?
Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».
«ИП (УСН „доходы“) вызывает ФНС по поводу пояснений по объекту налогообложения. Дозвониться не можем, что их может интересовать?».
В комментариях предложили самые разные варианты:
«Скорее всего, не это интересует. Нам тоже вызов пришёл, прийти рассказать на каком основании УСН и принести уведомление».
Вот другое мнение:
«Все что угодно может быть. Фантазия налоговиков сейчас границ не знает. Может вообще подозревают, что он участвует в схемах обналички».
Вот еще одно:
«Может, были поступления на р/сч не связанные с реализацией они гребут все под одну гребёнку».
Более подробное мнение о поступлениях:
«Скорее всего, если были крупные поступления от заказчика (порядка 600 тыс. и выше) и снятие налички. Они сейчас озверелые — везде ищут повод зацепиться».
Ну это да, у всех планы горят.
А вот еще мнение:
«У нас это, как правило, „мы в 980-ый раз пролюбили ваше заявление на упрощенку“».
Кто-то уточняет:
«Только по УСН? Возможно, у вас есть вторая система налогообложения. По раздельному учету много сейчас требований».
В любом случае, придется идти и выяснять, что же от него хотят.
Коллеги, есть еще варианты?