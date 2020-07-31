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Ура, отчетность приняли! Без проблем и ожидания. Ну разве не прекрасно?

Тут не будет странных требований, ужасных вакансий, вопросов про отчетность и прочего, что мы обычно публикуем. Просто люди деятся радостью, что у них принимают отправленную отчетность, без проблем и ожидания.

Радостью делятся в «Красном уголке бухгалтера».

«Что-то они там подкрутили... Отчетность отправленная, возвращается принятой в течение нескольких минут. И так весь вчерашний день. Да сейчас тоже:-)».

В комментариях радость поддержали:

«Уж лучше так, чем недельное ожидание».

Кто-то удивился реакции автора поста:

«Да ладно, разве плохо? У меня такое только с СЗВ-М иногда происходит. Жаль, что редко».

На что автор отвечает:

«Хорошо. Просто удивительно».

А кто-то считает, «что хорошо, но подозрительно:-)».

Вот уж правда, люди уже хорошее воспринимают с подвозхом.

Подытожим:

«Это называется „урааааа, заработало“ :-) ©».

Хорошо, когда все работает. Не так ли?

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