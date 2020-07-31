Ура, отчетность приняли! Без проблем и ожидания. Ну разве не прекрасно?

Тут не будет странных требований, ужасных вакансий, вопросов про отчетность и прочего, что мы обычно публикуем. Просто люди деятся радостью, что у них принимают отправленную отчетность, без проблем и ожидания.
Радостью делятся в «Красном уголке бухгалтера».
«Что-то они там подкрутили... Отчетность отправленная, возвращается принятой в течение нескольких минут. И так весь вчерашний день. Да сейчас тоже:-)».
В комментариях радость поддержали:
«Уж лучше так, чем недельное ожидание».
Кто-то удивился реакции автора поста:
«Да ладно, разве плохо? У меня такое только с СЗВ-М иногда происходит. Жаль, что редко».
На что автор отвечает:
«Хорошо. Просто удивительно».
А кто-то считает, «что хорошо, но подозрительно:-)».
Вот уж правда, люди уже хорошее воспринимают с подвозхом.
Подытожим:
«Это называется „урааааа, заработало“ :-) ©».
Хорошо, когда все работает. Не так ли?