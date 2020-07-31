Определиться со способом ведения трудовой книжки надо до 31 декабря 2020 года

Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ установлена обязанность работодателя уведомить каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника сделать выбор между продолжением ведения работодателем бумажной трудовой книжки и переходом на электронную трудовую путем подачи соответствующего заявления работодателю.

Постановлением Правительства от 19.06.2020 № 887 определено, что вышеуказанное уведомление осуществляется работодателем по 31 октября 2020 года включительно.

Между тем срок для реализации работником права подачи заявления о способе ведения трудовой не изменен — до 31 декабря 2020 года включительно.

Об этом напоминает ПФР на своем сайте.