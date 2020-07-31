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ЕДВ инвалидам стали назначать в беззаявительном порядке

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), согласно приказу Минтруда от 11.06.2020 № 327н, с 28 июля текущего года назначается инвалидам и детям-инвалидам в проактивном режиме.

То есть им больше не нужно подавать заявление на ее оформление лично, ПФР сделает все самостоятельно.

Теперь выплата оформляется Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня признания человека инвалидом или ребенком-инвалидом и назначается в течение 10 дней с момента поступления в реестр сведений об инвалидности.

Уведомление о назначении ЕДВ поступит в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг, на адрес электронной почты (при ее наличии), либо в смс-сообщении.

Отмена заявлений для оформления ЕДВ стала следующим шагом по упрощению процесса оформления выплат и пенсий людям с инвалидностью, отметили в ПФР.

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Специально созданный Федеральный реестр инвалидов является единым оператором информации, поставщиками которой выступают учреждения медико-социальной экспертизы, внебюджетные фонды, федеральные министерства и ведомства, а также региональные и муниципальные органы власти.

На основе данных ФРИ происходит дистанционное оформление пенсии по инвалидности. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать электронное заявление, все остальные сведения фонд получит из реестра.

За прошлый год Пенсионный фонд назначил 1,1 млн выплат по сведениям ФРИ.

Сама процедура определения инвалидности в настоящее время также происходит заочно, исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро МСЭ. Такой временный порядок был введен в связи с эпидемиологической ситуацией и действует с 1 марта до 1 октября 2020 года.

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После того, как данные об инвалидности поступают в ФРИ, территориальный орган ПФР самостоятельно назначает гражданину ЕДВ и пенсию по инвалидности, от человека требуется только заявление о предпочитаемом способе доставке пенсии, которое можно подать через личный кабинет на портале Госуслуг или сайте ПФР.

Если же ранее ему были установлены выплаты по линии ПФР, заявление о доставке представлять не требуется.

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