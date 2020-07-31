ЕДВ инвалидам стали назначать в беззаявительном порядке

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), согласно приказу Минтруда от 11.06.2020 № 327н, с 28 июля текущего года назначается инвалидам и детям-инвалидам в проактивном режиме.

То есть им больше не нужно подавать заявление на ее оформление лично, ПФР сделает все самостоятельно.

Теперь выплата оформляется Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня признания человека инвалидом или ребенком-инвалидом и назначается в течение 10 дней с момента поступления в реестр сведений об инвалидности.

Уведомление о назначении ЕДВ поступит в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг, на адрес электронной почты (при ее наличии), либо в смс-сообщении.

Отмена заявлений для оформления ЕДВ стала следующим шагом по упрощению процесса оформления выплат и пенсий людям с инвалидностью, отметили в ПФР.