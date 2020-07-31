Как сейчас налоговики считают 1% взносов для ИП на упрощенке 15%?

Очередной вопрос про 1% взносов для ИП на УСН 15%. Считать с оборота, или с разницы между доходами и расходами? А точнее, какого мнения сейчас придерживается ФНС.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«А как сейчас налоговая считает 1% для ИП с оборота или с разницы между доходами и расходами? Не поменялось у них мнение?».

Данный вопрос крайне актален тем, что КС Определением от 30.01.2020 № 10-О подтвердил, что ИП на «упрощенке» вправе действовать точно так же, как и ИП на ОСНО, т.е. при расчете страховых взносов учитывать свои расходы

В в октябре прошлого года ВС РФ тоже подтвердил право ИП на упрощенке учитывать расходы Определение ВС РФ от 29.10.2019 № 309-ЭС19-18969, а ФНС в своем письме (Письмо ФНС России от 23.09.2019 № БС-4-11/19262@) «пообещала» руководствоваться этим решением.

А вот Минфин в Письме от 14.01.2020 № 03-15-08/1214 заявил, что ИП на УСН должен уплачивать 1% со всей суммы доходов без учета расходов.

Вот и выходит, что ФНС, с одной стороны, подконтрольна Минфину, а с другой — должна прислушиваться и к выводам высших судов, пытается угодить «и вашим и нашим».

В комментариях, в основном, пишут что с разницы:

«Нам пришло требование на оплату за 2019 — с разницы».

Или:

«Мы оплатили с разницы чуть раньше срока. После начисления со стороны налоговой, сейчас в сверке 0, задолженности нет. Пока ничего не просят».

А кто-то пишут, что с оборота.

«Мне ответили в налоговой, что должна с оборота считать».

Похоже, сколько инспекций, столько и мнений.

Более обстоятельный комментарий:

«Я написала заявление в налоговую о перерасчете за 2018 год с учетом расходов. За 2 дня сделали перерасчет, я аж испугалась, думала отказ. Все пересчитали. Почти 60000. Есть письмо для внутреннего пользования в ИФНС. Где написано, что если обращаются налогоплательщики, то делать перерасчет. Так что пишите заявление».

А подытожим вот этим:

«Все дела ФНС проигрывает во всех судах страны. Дел уже не десятки, а сотни. И Конституционный суд уже высказался в пользу ИП. Но Минфин упорно талдычит — с оборота. ФНС бы и рада считать с учетом расходов, но Минфин-то их начальство. Вот начали на местах втихую считать с учетом расходов. Чтобы не тратить время на бессмысленные суды».

Интересно, а когда уже Минфин мнение поменяет?