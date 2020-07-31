8% вместо 6% и 20 % вместо 15%. Принят закон о переходном периоде для УСН

Сегодня опубликован Федеральный закон № 266-ФЗ от 31.07.2020, который вносит поправки в главу 26.2 НК (по УСН).

Закон направлен на установление переходного периода для налогоплательщиков, применяющих УСН и превысивших ограничения по средней численности работников и величине доходов.

В частности, в случае, если доходы превысили 150 млн. рублей, но не превысили 200 млн. рублей и (или) средняя численность работников превысила 100 человек, но не превысила 130 человек, то предоставляется право на применение УСН.

При этом в период такого превышения предусматриваются повышенные размеры налоговых ставок.

При УСН с об ъектом «доходы», ставка составляет 8 %, а с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов» ставка — 20 %.

Федеральным законом также определяется, что в случае, если по итогам отчетного (налогового) периода доходы налогоплательщика превысили 200 млн. рублей и (или) средняя численность работников превысила 130 человек, такой налогоплательщик утрачивает право на применение УСН с начала того квартала, в котором были допущены указанные превышения.