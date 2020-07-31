Путин подписал закон о налоговом манёвре в IT-отрасли

Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон от 31.07.2020 № 265-ФЗ о мерах налоговой поддержки организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.



Проект закона подготовлен Правительством во исполнение поручения президента о поддержке IT-индустрии. Условием для получения преференций будет доля выручки от IT-услуг. В результате применения предлагаемых мер налог на прибыль снизится с нынешних 20 процентов до 3 процентов.

Одновременно из операций, освобождаемых от налогообложения НДС, исключаются операции по реализации:

исключительных прав на программы для ЭВМ, базы данных, не включенные в реестр российского ПО;

прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора.

Кроме того, IT-компании будут платить в государственные внебюджетные фонды не 14, а 7,6 процента. 6 процентов от этой суммы будет отчисляться в Пенсионный фонд, 1,5 процента — в Фонд соцстрахования и 0,1 процента — в бюджет ОМС. Новая льгота по страховым взносам будет бессрочной.

Власти надеются, что налоговый манёвр сделает российскую юрисдикцию привлекательнее для IT-бизнеса и будет способствовать развитию этой высокотехнологичной отрасли.