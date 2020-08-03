Однажды отказавшись от бумажной трудовой, вернуться к ней уже невозможно

Если работник подал письменное заявление о переходе на электронную трудовую, и свою бумажную трудовую получил на руки, то с этого момента вся его трудовая деятельность будет фиксироваться только в электронном виде. Даже если он утроится на новую работу, продолжение ведения бумажной трудовой книжки невозможно.

Об этом сообщает Минтруд в письме № 14-2/ООГ-10180 от 03.07.2020.

В документе говорится, что за работником, воспользовавшимся своим правом о представлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 ТК, это право сохраняется при последующем трудоустройстве к другим работодателям.

Учитывая, что информация о поданном работником соответствующем заявлении передается работодателем в информационные ресурсы ПФР, указанная информация будет содержаться на ИЛС независимо от того, будет ли в дальнейшем осуществлять работник трудовую деятельность. В связи с этим у работника нет возможности вернуться на ведение бумажной трудовой книжки.