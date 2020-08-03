Когда выплаты при увольнении работников, выходящих на пенсию, не облагаются НДФЛ и взносами

Организация, расположенная в районе Крайнего Севера, выплачивает единовременное пособие работникам при увольнении в связи с их выходом на пенсию. Что с НДФЛ и страховыми взносами?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-15-06/63259 от 21.07.2020.

В документе поясняется, что единовременное пособие, выплачиваемое при увольнении работникам, в том числе в связи с их выходом на пенсию, освобождается от обложения страховыми взносами в сумме, не превышающей в целом шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Суммы вышеуказанного пособия, превышающие шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из указанных организаций, подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке.

Что касается НДФЛ, то компенсационные выплаты, связанные с увольнением работников, предусмотренные коллективным или трудовым договором, освобождаются от налога на основании пункта 1 статьи 217 НК в сумме, не превышающей в целом шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Суммы вышеуказанных выплат при увольнении, превышающие шестикратный размер среднего месячного заработка, подлежат обложению НДФЛ в установленном порядке.